محافظ كفر الشيخ: رفع 2210 أطنان من القمامة بـ14 مركزا واستمرار أعمال النظافة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الموافق 13 فبراير 2023م، حملات النظافة ورفع القمامة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2210 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ب 14 مركزا، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 .







جاتب من رفع القمامة



رفع القامة من شوارع بلطيم



رفع القامة بالرياض



رفع القامة من الشوارع



رفع القامة من شوارع الرياض



رفع القمامة ببلطيم



رفع القمامة بدسوق



رفع القمامة من شوارع بلطيم



رفع المخلفات من مراكز كفر الشيخ



