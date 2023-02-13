محافظ بنى سويف يتفقد معرض "أهلاً رمضان" بمدينة الفشن

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، معرض السلع بمدينة الفشن، والذي تقيمه بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض وشوادر " أهلاً رمضان " التي يتم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ومسؤولى التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتجول المحافظ داخل المعرض، المقام بمركز شباب المدينة، ويضم 8 باكيات متفاوتة المساحات، تشتمل على كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، لحوم ومصنعات لحوم ودواجن والخضروات، مشيداً بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، مشيداً بجودة المعروضات، خاصة أن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأوضح المحافظ أن إقامة معرض بمدينة الفشن ،يأتي ضمن تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية من مجلس إدارة الغرفة التجارية وممثلى الُشعب بالغرفة، لإقامة 7 معارض رئيسية بعواصم المدن بجانب منافذ بيع"شوادر"في 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة، استجابة لأهالينا في القرى من شكوى نقص بعض السلع بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن، لافتا إلى أن هذا المعرض تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

وتبادل المحافظ الحوار مع بعض المواطنين المترددين على المعرض، للاستفسار منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مؤكداً أن جميع المعارض والشوادر على مستوى مدن وقرى المحافظة، تشهد إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة ،ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، مؤكداً على تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

ووجه المحافظ باستمرار حركة السير والمرور بالشوارع والأماكن القريبة من المعرض وتجنب الزحام والتكدس تزامناً مع زيادرة الإقبال المتوقع على السلع والمنتجات التي يوفرها المعرض، فيما عبر الأهالي عن سعادتهم بإقامة مثل تلك المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

وخلال الزيارة حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين،للاستماع لمطالبهم وشكواهم والتي تنوعت ما بين مطالب شخصية لحالات إنسانية وآخرى خاصة ببعض الخدمات والمرافق، موجهاً بدراسة تلك المطالب والاحتياجات والشكاوى والمقترحات، والعمل على تنفيذها والاستجابة لها قدر المستطاع وبحسب المتاح من الإمكانات والموارد وفي إطار القانون.