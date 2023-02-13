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محافظة اللاذقية تعلن انتهاء أعمال البحث عن ناجين أثر زلزال سوريا

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:05 م
محافظة اللاذقية تعلن انتهاء أعمال البحث عن ناجين أثر زلزال سوريا زلزال سوريا
كتب أحمد علوى

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أعلنت محافظة اللاذقية السورية انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال في المحافظة ومواصلة ترحيل ركام المباني المدمرة، وأن عدد الضحايا بلغ 805 أشخاص، والإصابات 1131 حالة.

ونقلت وكالة "سانا" عن محافظ المدينة عامر هلال أن الزلزال أسفر أيضا تهدم 103 أبنية بشكل كلي، إضافة إلى 247 بناء آيلا للسقوط.

وأشار هلال إلى أن المحافظة افتتحت 47 مركزا للإيواء على مستوى المحافظة، وأن توزيع المساعدات للمتضررين بدأ منذ اليوم الأول لكارثة الزلزال.

وحول عمل لجان السلامة العامة المعنية بالكشف عن الأبنية أوضح هلال أنه بالاتفاق مع نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية، ومجالس المدن والخدمات الفنية تم تشكيل هذه اللجان للكشف عن المباني المتضررة، وحتى اليوم تم إنجاز تقييم لنحو 70 في المئة من تلك المباني.

وأضاف أن اللجان، واستنادا إلى تلك التقييمات، قررت هدم بعض المباني في مناطق عدة بجبلة واللاذقية، وأن المباشرة بالهدم ستتم خلال اليومين القادمين بعد تأمين السلامة للأبنية المجاورة.


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