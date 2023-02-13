محافظة الجيزة: تحرير محاضر إتلاف أسفلت فى حملة بحى العجوزة

كتبت - مرام محمد

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة شنتها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومتابعة وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة، باستمرار شن الحملات اليومية.















وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة بيئية للمتسببين فى إتلاف الإسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة، وذلك بشوارع غزة ولبنان والفالوجا أحمد سوكارنو وميدان أسوان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات من رفع 126 حالة إشغال متنوعة، شملت شوارع المعتمدية وترعة الزمر ومزلقان أرض اللواء وبقطاعات العجوزة والمهندسين ومنطقة الصحفيين، ومصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي وإزالة تعديات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية والأقماع المخالفة والكتل الأسمنتية، بالإضافة إلى شن حملة ليلية لإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وتفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.