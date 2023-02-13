قنصل السعودية بالإسكندرية يستقبل مدير الأوبرا لبحث التعاون المشترك

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، المايسترو شريف محيي الدين مدير دار أوبرا الإسكندرية، ترافقه هدى عبود مدير العلاقات العامة اليوم الإثنين بمقر القنصلية.

وقال بيان القنصلية السعودية اليوم، إن قنصل عام السعودية هنأ المايسترو على تقلده المنصب الجديد، وتناول الطرفان النشاط الفني لدار الأوبرا في الإسكندرية، وعلى الأخص النشاط الموسيقي والحفلات التي تحرص دار الأوبرا على إقامتها بصورة دائمة.

كما أثنى المايسترو محيي الدين على التطور الكبير الذي تشهده المملكة فنيا وثقافيا في الآونة الأخيرة في إطار رؤية المملكة 2023 وأبدى إعجابه بظهور مطربين أوبراليين سعوديين على الساحة الفنية السعودية.

وتم استعراض فرص التعاون بين القنصلية ودار الأوبرا في الأنشطة الفنية المختلفة، وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

فى سياق آخر، كان قد استقبل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية الدكتور صالح خطاب الساعدي عميد السلك القنصلي القنصل العام لدولة ليبيا في الإسكندرية وذلك بمقر القنصلية.

تناول الطرفان العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، كما تم بحث اوجه التعاون بين البعثتين وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

وكان قد التقى السفير مزيد بن محمد الهويشان القنصلالعام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية بالمستشار عدنان فنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى اليوم الإثنين فى زيارة وديه وذلك بمقر المحكمة بالإسكندرية وهنأه بتوليه المنصب الجديد، وتناول اللقاء عمق العلاقات بين المملكة العربية السعوديةوجمهورية مصر العربية.