وقالت الإدارة في تصريحات خاصة لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية لفترة وجيزة بعض الأجواء فوق بحيرة ميشيجان لإجراء أنشطة وزارة الدفاع".



ونوهت الإدارة في تصريحاتها أنه تم إعادة فتح المجال الجوي مرة أخرى، بعد إغلاقه.



ويأتي إغلاق المجال الجوي لفترة وجيزة، بعد أن رصدت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) "شذوذًا بالرادار"، فأرسلت طائرات مقاتلة للتحقيق.