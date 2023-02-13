غلق قاعات أفراح مخالفة بالمريوطية والمنصورية فى حملة بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على قاعات الأفراح بطرق المريوطية والمنصورية بمركز ومدينة أبو النمرس للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمه والتزامها بإجراءات الحماية المدنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المرور على تلك المنشآت للتأكد من قانونيتها واستيفاءها كافة الاشتراطات اللازمه للعمل والتشغيل حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة وبالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية، عن غلق عدداً من قاعات الأفراح والمناسبات وفوتوسيشن مخالفة وغير ملتزمه بإجراءات الحماية المدنية، وذلك بطريق المريوطية والمنصورية بشبرامنت مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ وذلك لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل.

وشهدت الحملة مصادرة بعض محتويات القاعات من كراسي حديد بأنواعها وترابيزات وسماعات دي جي ومضخمات صوت وباور، وذلك بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والإدارات المعنية.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة تمكنت من خلال حي العمرانية وهيئة النظافة والتجميل في حملة نظافة مكبرة من رفع حوالى 650 طن من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائري نطاق شوارع الدكتور ورسمي مهني بالعمرانية وذلك من خلال عدد حوالي 70 نقلة بسيارات ومعدات فرق النظافة الخاصة بهيئة النظافة وحي العمرانية والشركة المسئولة عن رفع المخلفات، ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها ذلك القطاع بحي العمرانية.

وشملت الجهود، إزالة غرف ومخازن ومواقع فرز وتجميع المخلفات والقمامة مقامة بالمخالفة بتلك المنطقة مما تعكس مظهراً غير حضارياً وتتسبب في اشتعال للنيران وتعد مصدراً للتلوث ولشكاوي المواطنين لتجمع المخلفات بها، حيث تم إزاله المنشآت المخالفة ورفع كافه المخلفات لتحسين المستوى البيئي بالمنطقة مع المتابعة الدورية لها.