غدا انقطاع المياه عن مناطق بشرق النيل فى بنى سويف لأعمال تطهير بمحطة العلالمة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ، انقطاع المياه عن مناطق، المستشفي العسكري، الأمن المركزي، الخلايفة، قرية الأمل و جزء من بياض العرب بشرق النيل، غدا الثلاثاء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءاً، وذلك لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه العلالمة بشرق النيل وتوقفها .

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الربط، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وفى سياق منفصل أستقبلت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف برئاسة المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، شركة BE ONE القائمة علي تصميم البرنامج المالي SAP business one، ضمن التأكيد علي نجاح تجربة البرنامج بالشركة، بحضور القطاع المالي و الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات و القائمين علي إستخدام البرنامج بالشركة.