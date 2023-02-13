طلاب من ذوى الهمم يزورون مدينة المرور ضمن "رفقاء قادرون باختلاف" فى طنطا

الغربية محمد طارق

قامت إدارة التربية الخاصة، بقيادة الدكتورة ايناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، بتنفيذ رحلة داخلية للمدينة المرورية بطنطا، بالتعاون مع مديرية أمن الغربية ، للطلاب ذوي الهمم، وطلاب التعليم العام، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "رفقاء قادرون باختلاف"، والتي يتم تنفيذها بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادي التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تضم الإعاقات الثلاث السمعي والبصري والفكري، وطلاب الدمج بالإضافة إلى طلاب التعليم العام وتهتم بإظهار قدرات أبنائنا من ذوي الهمم، وكيف يتحقق الدمج الاجتماعي بين جميع فئات الطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

و قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة التربية الخاصة، ولجميع المشرفين والقائمين على تنفيذ المبادرة والأنشطة الطلابية المتنوعة، والرحلات الداخلية، متمنيا أن تؤدّي هذه الأنشطة دورها التربوي لأبنائنا من ذوي الهمم، وتحقيق الدمج الاجتماعي لهم.