طقس شمال سيناء.. أمطار خفيفة متقطعة وحملات للتخلص من تجمعات المياه فى الشوارع

شهدت أجواء شمال سيناء اليوم، طقس متقلب ما بين سقوط زخات أمطار خفيفة متقطعة وانخفاض فى درجات الحرارة مع استمرار علو ملحوظ فى امواج البحر.

وواصل مجلس مدينة العريش تصريف مياه الأمطار داخل المدينة بسبب بعد سقوطها ليلا، والتخلص من تجمعات المياه فى أكثر من موقع داخل المدينة حتى عادت الحياة لطبيعتها وسيولة حركة المرور.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود تجمعات مياه واعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأي مكان يتأثر بنوبات الأمطار.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أي شكوى من الأمطار ، وهي 01204254296 ، 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى فى حال سقوط أمطار توخي الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم .

وأعلن أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش فى بيان، أنه يتابع عمليات تصريف مياه الأمطار داخل المدينة، لافتا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بناء علي تعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمتابعة عملية تصريف الأمطار، ويقوم فريق إدارة الأزمات بالمجلس من خلال تواصل الغرفه مع بلاغات المواطنين ورؤساء مناطق الخدمات

وأكد رئيس المدينة، أن معدات المجلس على استعداد تام لمواجهة مياه الأمطار داخل مدينة العريش حيث تم الدفع بعدد اثنين سيارة كسح، وتم تجهيز 5 ماكينات شفط مياه، موضحا أن غرفة عمليات مجلس مدينة العريش على تواصل مع غرفة عمليات الديوان العام لتلقى أى بلاغات والتعامل معها.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء أعلنت أنه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وتفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.



كما اعلن مركز ومدينة نخل ، بوسط سيناء ، فى بيان ، ان موجة الأمطار وصلت لمدينة نخل ، وانه يجرى اتخاذ كافة الأستعداد تحسبا لجريان المياه فى الوديان والتسبب فى سيول ، لافتا كافة المرافق الخدمية فى حالة جاهزية لأى تطورات .