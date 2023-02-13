اليوم السابع
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طقس دمياط اليوم.. عدم استقرار فى الأجواء والأمطار تضرب مدن المحافظة "صور"

الإثنين، 13 فبراير 2023 08:21 ص
طقس دمياط اليوم.. عدم استقرار فى الأجواء والأمطار تضرب مدن المحافظة "صور" الأمطار تضرب مدن دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لحالة من عدم الاستقرار في الأجواء وضربت الأمطار معظم المدن صباح اليوم الإثنين، وظهر قوس قزح واضحًا في سماء المدن،مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتأثرت حركة السيارات، وكذلك حركة الصبد في عزبة البرج وبحيرة المنزلة. 
 
أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن للتعامل مع سقوط الأمطار الناتجة عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ.
 
وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق،  حيث تم الدفع بالمعدات و الفرق الفنية لتنفيذ تلك الأعمال، بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.
 
فيما وقد أشارت محافظ دمياط  إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية، لافتة الى أنه تم التأكيد على استمرار انتشار المعدات لحين تحسن الأحوال الجوية ، والمتابعة الميدانية لرفع اى تراكمات للمياه بالشوارع.

ووجهت "محافظ دمياط " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، وشددت محافظ دمياط علي ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزت المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.

وأكد العميد خالد جمال الدين على استمرار تمركز السيارات في النقاط الساخنة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة عمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة والعمل على مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفورى لأى تجمعات مياه أمطار.

الأمطار تضرب مدن دمياط (2)
الأمطار تضرب مدن دمياط (2)

 

الأمطار تضرب مدن دمياط (3)
الأمطار تضرب مدن دمياط (3)

 

الأمطار تضرب مدن دمياط (4)
الأمطار تضرب مدن دمياط (4)

 

الأمطار تضرب مدن دمياط (1)
الأمطار تضرب مدن دمياط (1)

 

 

 
 

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