طقس دمياط اليوم.. عدم استقرار فى الأجواء والأمطار تضرب مدن المحافظة "صور"

دمياط معتز الشربينى

تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لحالة من عدم الاستقرار في الأجواء وضربت الأمطار معظم المدن صباح اليوم الإثنين، وظهر قوس قزح واضحًا في سماء المدن،مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتأثرت حركة السيارات، وكذلك حركة الصبد في عزبة البرج وبحيرة المنزلة.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن للتعامل مع سقوط الأمطار الناتجة عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ.

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق، حيث تم الدفع بالمعدات و الفرق الفنية لتنفيذ تلك الأعمال، بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

فيما وقد أشارت محافظ دمياط إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية، لافتة الى أنه تم التأكيد على استمرار انتشار المعدات لحين تحسن الأحوال الجوية ، والمتابعة الميدانية لرفع اى تراكمات للمياه بالشوارع.