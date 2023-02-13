طالبة إعدادى بشمال سيناء تقدم حلولا لتحريك السيارات فى حالة نفاد الوقود

شمال سيناء - محمد حسين

نجحت طالبة فى الصف الثانى الإعدادى بشمال سيناء، فى وضع حلول لمشكلة نفاد الوقود فى السيارات بالمناطق النائية الصحراوية والطرق البعيدة عن محطات التعبئة، بتوفير طاقة احتياطية تساعد فى قيادة السيارة لمسافات إضافية.

الطالبة "سما محمد" قالت لـ "اليوم السابع"، إن تجربتها تحمل عنوان " air car توليد طاقة كهربية من طاقة الرياح المتولدة من قوة دفع الرياح من سير السياره"، وحصلت على المركز الثالث فى معرض مصر للعلوم والتكنولوجيا، المعرض المحلى لمحافظة شمال سيناء ISEF، ضمن عددا من التجارب العلمية الناجحة لطلاب مدارس شمال سيناء.

واشارت " سما " انها طالبة فى الصف الثانى الإعدادى بمدرسة الشهيد ملازم أول مصطفى يحى جاويش للتعليم الأساسى بنات بالعريش، وجاءت الفكرة إليها مما شاهدته من معاناة السائقين أثناء نفاذ الوقود على طرق السفر، خصوصا انها من محافظة الشرقية ووالدها يعمل بمحافظة شمال سيناء، وسيرهم على الطرق جعلها تلامس هذه المشكلة التى لم يتوقف تفكيرها عن البحث عن حل لها، ووصلت لهذه الفكرة، وحولتها لمجسم عملى وشاركت بالتجربة فى مسابقة معرض مصر للعلوم والتكنولوجيا المعرض المحلى لمحافظة شمال سيناء ISEF، وحصلت على مركز ثالث وتتأهل لدخول منافسات على مستوى الجمهورية.

اشارت أن الفكرة هى توليد طاقة حركية احتياطية لمساعدة السيارات على السير فى حالة توقفها نتيجة نفاذ الوقود خصوصا على الطرق الصحراوية التى لا توجد فيها محطات لشحن الوقود، من خلال توليد طاقة احتياطية تعتمد على طاقة دفع الهواء لمقدمة السيارة ومنها توليد الطاقة وتحريك السيارة.

واوضحت أن مضمون الفكرة التى عملت عليها وطبقتها قائم على توليد الكهرباء أثناء حركة السيارة، وعند مرور ضغط الهواء من خلال هيكل السيارة ليتم تحريك المراوح التى بدورها تحرك الدينامو الذى اعتمد على توليد كهرباء من الحركة، وتوزيعها على 4 مراوح اخرى تقوم بتحريك السيارة.

واشارت انها تتمنى أن تطبق فكرتها عمليا، مؤكدة انها خصصت غرفة فى بيتها لتطبيق التجربة واستعانت بمكونات المجسم لتطبيق الفكرة بمساعدة معلميها فى المدرسة ومن تشجيع والديها وشغفها بالاختراعات وعلوم التكنولوجيا، وان امنيتها فى المستقبل أن تتخصص فى هذا الجانب من علم التكنولوجيا وتقدم لوطنها اختراعات بسيطة لكنها مهمة فى مساعدة الناس.