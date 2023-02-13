طارق الملا يشهد توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لخفض الانبعاثات

كتبت -مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات اليوم الاول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2023) توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك بين قطاع البترول وعدد من كبريات الشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا لتعزيز سبل التعاون والاستفادة من الخبرات والممارسات في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية و التحول الرقمي و دعم الاستدامة وتسويق الخام . مذكرة تفاهم بين الوزارة و شيفرون العالمية لبناء القدرات فيما يتصل بخفض الانبعاثات

وتستهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شيفرون العالمية التعاون في بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمشروعات الكربون المنخفض بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة انبعاثات الميثان.

مذكرة تفاهم للوزارة مع شركة IBM لدعم التحول الرقمي

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة IBM العالمية يتم بموجبها الاستفادة من الخدمات الاستشارية المقدمة من الشركة التكنولوجية الرائدة في مجال التحول الرقمي والاستدامة دعما لمساعي الشركات العاملة بصناعة البترول والغاز في هذه المجالات.

وقع المذكرتين ممثلا لوزارة البترول والثروة المعدنية المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني وعن شركة شيفرون كريستيان سيفندسن مدير شيفرون في مصر بحضور كلاى نيف رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والانتاج بأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وعن شركة IBM تامر ابوالعزم الشريك الاستشارى لشركة IBM بحضور سعد توما مدير شركة IBM للشرق الاوسط وافريقيا ومروة عباس مدير IBM مصر.

اتفاقية للتسويق المشترك بين هيئة البترول وأباتشى الأمريكية

كما وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية للتسويق المشترك مع شركة اباتشي الامريكية بمصر ، والتي وقعها الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة وديفيد تشى نائب رئيس أباتشى ومدير أباتشى مصر بحضور جون كريستمان رئيس أباتشى العالمية ، وذلك لتصدير حصة الهيئة وحصة أباتشى من خامات خليط قارون إلى السوق العالمي وذلك لأول مرة مما يعود بالنفع على كلا الطرفين ويعزز من قيمة الخام المصرى في السوق العالمى ويأتي فى ضوء حرص قطاع البترول على التعاون والتوافق مع الشركاء الأجانب في مواجهة التحديات والتغيرات العالمية الراهنة التي تحدث فى السوق العالمى.



الملا يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لمنتدي غاز شرق المتوسط للتعاون والشراكة مع منتدي الطاقة الدولي ومرصد الطاقة للمتوسط

وعلى جانب آخر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فعاليات اليوم الاول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023) التوقيع على مذكرتي تفاهم بين منتدي غاز شرق المتوسط EMGF و منتدي الطاقة الدولي و مرصد الطاقة للمتوسط في اطار عقد شراكات فاعلة بين منتدي غاز شرق المتوسط و المنظمات والكيانات الإقليمية والدولية لتعزيز جهوده في تنمية قطاع الغاز الطبيعى ودفع التحول الطاقى من خلال التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات ذات الصلة .

وقع مذكرتي التفاهم السيد أسامة مبارز الامين العام لمنتدي غاز شرق المتوسط و السيد جوزيف ماكمونيجل الامين العام لمنتدي الطاقة الدولي والدكتورة هدي بن جنات مدير عام مرصد الطاقة للمتوسط .

وستعمل المذكرة التي وقعها منتدي غاز شرق المتوسط مع منتدي الطاقة الدولي علي دفع اطر التعاون لتعزيز الحوار الإقليمي بشأن دعم استدامة ومرونة أسواق الطاقة العالمية وذلك من خلال التعاون في ٤ مجالات رئيسية تشمل سياسة أمن واستدامة سوق الغاز و البحث في اتجاهات الاستثمار والتجارة والابتكار في قطاع الغاز، و دعم بناء شبكة الهيدروجين، ودور الغاز في تحول الطاقة.

كما تهدف المذكرة الموقعة للمنتدي مع مرصد الطاقة للمتوسط الي تعزيز التعاون في قضايا الطاقة وتسريع انتقال للطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك من خلال تيسير تبادل المعرفة والمعلومات وأفضل الممارسات في قضايا الطاقة، وإنتاج وتكنولوجيات الغاز الخالي من الكربون ، وأطر التمويل، وكذلك بناء القدرات البشرية والتدريب.