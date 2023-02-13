شروط اختيار المشرفين لحج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل

كتب ــ مدحت وهبة

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج على تيسير كل الإجراءات لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية ، على الموقع الإلكتروني للمؤسسةwww.hijjfoundation.com بعد استيفاء المرشح للنموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية، ويستمر التقديم حتى يوم 16 فبراير الجارى .

ويشترط فى المرشح للإشراف أداء مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات.

ـ أن يتمتع المشرف باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية .

ـ اجتياز المشرف الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية التي تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة .

ـ اختيار مشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 45 حاجا .

ـ اختيار 80% على الأقل من المشرفين ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد .

ـ ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوي الخبرة على 55 عاما .

ـ يشترط في العضو العامل المتقدم للإشراف أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ في 1/1/2023 وأن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على اختيار المشرفين ممن القدرة على خدمة حجاج الجمعيات الأهلية في ظل نجاح الوزارة على مدار السنوات الماضية في تنظيم رحلة الحج لأعضاء الجمعيات الاهلية بكفاءة حيث يقوم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج بالتعاقد على أماكن مميزة بالفنادق القريبة من الحرم وفقا لتوجيهات الوزيرة وتيسير كافة إجراءات سفر الحجاج بجانب أيضا تواصل المشرفين بشكل مستمر مع الحجاج طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.