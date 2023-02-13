سقوط 28 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 28 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلا بـ "القناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور"، بحوزتهم 5 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".
وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.
سقوط 28 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها فى القليوبيةالإثنين، 13 فبراير 2023 10:41 ص
مشاركة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 28 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
الموضوعات المتعلقة
أمن القليوبية يضبط 21 قضية اتجار بالمخدرات خلال 24 ساعةالأربعاء، 01 فبراير 2023 12:18 م
أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة طفل بجوار رشاح "بلقس" في قليوبالسبت، 07 يناير 2023 07:45 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط 3 متهمين تعدوا على طالب لسرقة هاتفهالثلاثاء، 03 يناير 2023 11:23 ص
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بجوار رشاح في قليوبالسبت، 31 ديسمبر 2022 06:37 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة