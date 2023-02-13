سقطت من أعلى الشجرة.. مصرع طفلة غرقا بالترعة في البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر 16 سنة مصرعها غرقا بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك إثر سقوطها من أعلى شجرة نبق كانت تجمع ثمارها داخل الترعة المجاورة للشجرة تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفلة غرقا داخل إحدى الترع عقب سقطوها من أعلى شجرة نبق بدائرة مركز البلينا بإحدى الترع تم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش لصحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بغرق فتاة بترعة الرشوانية دائرة مركز البلينا و" تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري تبين غرق المدعوة صفاء ع ع ا 16 سنة طفلة وتقيم بذات الناحية.

وبسؤال والدها المدعو عبد الفتاح ع ا ج 42 سنة نجار ويقيم بذات الناحية تبين أثناء قيام نجلته المذكورة بالصعود أعلي شجرة نبق لجمع ثمارها علي حافة الترعة المجاورة للشجرة أختل توازنها وسقطت بالترعة مما نتج عنه غرقها.

تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث والتي تمكنت من انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى المركزى بالبلينا والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة.