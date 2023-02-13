اليوم السابع
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"سحر وشعوذة أون لاين".. طريقة جديدة لدجال قصر النيل.. تعرف عليها

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:10 م
"سحر وشعوذة أون لاين".. طريقة جديدة لدجال قصر النيل.. تعرف عليها شعوذة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أسلوب جديد يتبعه النصابين للاحتيال على المواطنين، باستخدام أدوات السحر والشعوذة، كان هذه المرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الواقعة التي كشفتها وزارة الداخلية، بضبط متم بالسحر والشعوذة نظير مبلغ مالي على " فيس بوك"، تكشف عن طريق جديد لهؤلاء المحتالين للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

بإجراء التحريات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وعقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم").

بمواجهته أقر بالنصب على ضحاياه، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة "الإنترنت" مقابل مبلغ مالى.


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