روسيا تحذر اليابان من نشر صواريخ قرب حدودها

وقال رودينكو -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن روسيا ستتابع تطور البناء العسكري الياباني عن كثب، وفي حال ظهور أي تهديدات أمنية محتملة لمناطقها في الشرق الأقصى فإنها ستتخذ على الفور إجراءات انتقامية وفقا للعقيدة الدفاعية الروسية.

وأضاف أن طوكيو قامت في الآونة الأخيرة بتنشيط تحديث قدرتها العسكرية وزادت النشاط الخطير بالقرب من الحدود الروسية، مشيرا إلى أن اليابان تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع الولايات المتحدة والبلدان الأخرى، بالإضافة إلى تجربة أنواع جديدة من الصواريخ والأسلحة الأخرى، مؤكدا أن موسكو أعربت عدة مرات عن احتجاجها الشديد للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية.

وتخطط وزارة الدفاع اليابانية لإنشاء وحدتين جديدتين داخل قواتها للدفاع الذاتي ستقومان بإدارة الصواريخ الباليستية فرط الصوتية في القواعد العسكرية في جزيرتي هوكايدو وكيوشو، وتدرس الحكومة اليابانية إنتاج صواريخ موجهة يصل مداها إلى 3 آلاف كيلومتر ونشرها تدريجيا في المستقبل في مختلف أنحاء البلاد.