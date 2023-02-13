اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رضيع يخرج ضاحكا بعد 120 ساعة تحت الأنقاض فى تركيا.. فيديو

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:15 م
رضيع يخرج ضاحكا بعد 120 ساعة تحت الأنقاض فى تركيا.. فيديو الرضيع
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على الرغم من صغر سنه، خرج رضيع تركي من تحت الأنقاض بعد أكثر من 120 ساعة ضاحكاً.

 

وقد خطفت ابتسامته الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر له مقطع فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية.

 

 

وحسب موقع العربية ، أفاد معلّقون بأن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال الطفل من بين الركام، فيما بدا الأخير ضاحكا مبتسماً وكأنه لم يكن بين الأحجار ساعات دون طعام أو ماء أو حتى ضوء الشمس.

 

يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.

 

ورغم تلك الأرقام ومع تأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجدداً، فإن الآمال بانتشال مزيد من الناجيين مازالت موجودة.

 

 

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة