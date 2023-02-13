رضيع يخرج ضاحكا بعد 120 ساعة تحت الأنقاض فى تركيا.. فيديو

وكالات

على الرغم من صغر سنه، خرج رضيع تركي من تحت الأنقاض بعد أكثر من 120 ساعة ضاحكاً.

وقد خطفت ابتسامته الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر له مقطع فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية.

وحسب موقع العربية ، أفاد معلّقون بأن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال الطفل من بين الركام، فيما بدا الأخير ضاحكا مبتسماً وكأنه لم يكن بين الأحجار ساعات دون طعام أو ماء أو حتى ضوء الشمس.

يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.

ورغم تلك الأرقام ومع تأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجدداً، فإن الآمال بانتشال مزيد من الناجيين مازالت موجودة.