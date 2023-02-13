اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس باراجواى يدعو دول العالم للتعلم من التجارب الصعبة وفى مقدمتها كورونا

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:42 ص
رئيس باراجواى يدعو دول العالم للتعلم من التجارب الصعبة وفى مقدمتها كورونا رئيس جمهورية باراجواى ماريو عبده
أ.ش.أ

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أكد رئيس جمهورية باراجواي ماريو عبده بينيتز، ضرورة التعاون الوثيق بين كافة حكومات الدول، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وقال عبده بينيتز - في كلمة له ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي - "إن التحديات التي تواجه حكومات العالم حاليا ومستقبلا ستكون مختلفة عن التحديات الماضية.. وبالتالي علينا العمل بشكل جماعي لتحقيق المصالح المشتركة بين كافة الدول".

ودعا إلى ضرورة التعلم من التجارب الصعبة التي مرت بها دول العالم في إشارة إلى أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة تغير المناخ.

 


باراجواى

دبى

الامارات

القمة العالمية للحكومات



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