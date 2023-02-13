رئيس باراجواى يدعو دول العالم للتعلم من التجارب الصعبة وفى مقدمتها كورونا

وقال عبده بينيتز - في كلمة له ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي - "إن التحديات التي تواجه حكومات العالم حاليا ومستقبلا ستكون مختلفة عن التحديات الماضية.. وبالتالي علينا العمل بشكل جماعي لتحقيق المصالح المشتركة بين كافة الدول".

ودعا إلى ضرورة التعلم من التجارب الصعبة التي مرت بها دول العالم في إشارة إلى أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة تغير المناخ.