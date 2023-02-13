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رئيس الوزراء يختتم زيارته للمحلة الكبرى بتفقد أعمال رصف وتطوير كورنيش المحلة

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:39 م
رئيس الوزراء يختتم زيارته للمحلة الكبرى بتفقد أعمال رصف وتطوير كورنيش المحلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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في أثناء جولته بالمدينة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش المحلة. 
 
وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة حرصت على إنشاء الكورنيش بمدينة المحلة على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في المدينة. 
 
وأوضح المحافظ أن الكورنيش يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، بينما تبدأ المرحلة الثانية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود، وبلغت نسبة التنفيذ 70%.
 
وفي ختام جولته بالمحافظة، كلف رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية بالعمل على تدبير مخصصات مالية لعدد من المشروعات بالمحافظة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنطقة الصناعية المتطورة

المحلة الكبرى

مجلس الوزراء



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