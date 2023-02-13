رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

في أثناء زيارته للمدينة اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد المنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى تعد واحدة من أكبر المشروعات الاقتصادية في المحافظة والتي تقع على مساحة 34 فدانا تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق؛ موضحا أن المنطقة الأولى هي [مُجمع الصناعات النسيجية] تضم مصانع صغيرة، بنظام حق الانتفاع وتم الانتهاء منها.

كما أشار المحافظ إلى أن المنطقة الثانية تضم صناعات متطورة تشمل صناعات غذائية، وكيمائية، وهندسية، وغزل ونسيج، وتبلغ مساحتها 59000 م تضم 42 قطعة أرض متنوعة الأنشطة (منطقة صناعات متطورة) كاملة المرافق، وتم طرحها على الخريطة الاستثمارية، لافتا إلى أنه جار التعاقد مع المستثمرين لتسليمهم تلك الأراضي للقيام بالبناء كحق انتفاع لمدة 50 عاما.

بينما تقع المنطقة الثالثة على مساحة 12 فدانا، تتمثل في 37 قطعة أرض متنوعة الأنشطة، وجار الإعداد لطرحها للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وخلال جولته في عدد من مباني المنطقة الصناعية، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من اللواء/ حازم عنان، مُساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذي أوضح أن المنطقة الصناعية تضم مجمعا صناعيا كبيرا، يأتي تنفيذه في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بالدولة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، من خلال إنشاء مُجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، مُجهزة بوحدات مصانع بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، وأيضًا تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق وبالتراخيص.

وأشار مساعد رئيس الهيئة إلى أن المجمع يضم 611 وحدة، بمساحة 48 مترا مربعا لكل وحدة، كما أن المجمع متخصص في الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة المفروشات والملابس، لافتا إلى أن إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 284 وحدة، وهو ما يمثل 46% من إجمالي وحدات المجمع، كما أن المجمع يضم عمالة ماهرة في مجال التطريز والخياطة وجميع مراحل صناعة النسيج والفايبر.

ولفت اللواء حازم عنان إلى أنه توجد عدة ميزات للمجمع الصناعي تتمثل في وجود وحدات صناعية مجهزة بالمرافق، وكذا قرب الموقع من الكتلة السكنية، كما أن المباني منشآت خرسانية، وكل وحدة مجهزة بنظام إطفاء حريق، موضحا أن مدينة المحلة الكبرى تعد من المراكز التجارية الكبرى في منطقة الوجه البحري.

وفيما يخص الخدمات المتاحة بالمجمع الصناعي، أكد مساعد رئيس الهيئة أنه يوجد مطعم وكافيتريا، ومسجد، ويوجد منطقة للشحن والتحميل لكل وحدة بالمنشآت المعدنية، مضيفا أن كل وحدة مجهزة بنظام إطفاء حريق، كما يوجد مدخل تغذية للمياه ومخرج للصرف ومدخل للكهرباء (جهد منخفض).