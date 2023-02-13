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رئيس الوزراء يبدأ جولة فى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:26 ص
رئيس الوزراء يبدأ جولة فى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته التفقدية فى محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات بجولة فى مصانع الغزل والنسيج.
 
وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء.
 

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اليوم السابع بلس

مصانع الغزل والنسيج



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