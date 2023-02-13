الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يبدأ جولة فى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الإثنين، 13 فبراير 2023 10:26 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته التفقدية فى محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات بجولة فى مصانع الغزل والنسيج. وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء. محافظة الغربية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة رئيس الوزراء اليوم السابع بلس مصانع الغزل والنسيج الموضوعات المتعلقة تقرير للبنك الدولى: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية نقطة تحول لدول أفريقيا الإثنين، 13 فبراير 2023 10:16 ص رئيس الوزراء يزور محافظة الغربية اليوم لتفقد عدد من المشروعات الإثنين، 13 فبراير 2023 07:52 ص مدبولى: توجيهات من الرئيس بإحداث نقلة فى مشروعات تطوير محافظة شمال سيناء الأحد، 12 فبراير 2023 05:24 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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