رئيس الوزراء: الحكومة أخذت الجزء الأصعب فى مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا بد أن يكون هناك إدارة تشغيل وتنظيم وتسويق مختلفة تماما للتسويق لقطاع الغزل والنسيج، قائلا: "الحكومة أخذت الجزء الأصعب لأن القطاع الخاص لم يكن ليستطيع الدخول بهذا المبلغ الكبير لتطوير مشروع بهذا الحجم"، مؤكدا أن هذا المشروع مشروع ضخم والدولة تدعم القطاع الخاص وقطاع الصناعة والحكومة لا تتأخر فى توفير التمويل لهذا القطاع.

وأوضح أن اختيار القطاعات للتطوير يتم بناء على خطة تطوير، موضحا أن الدولة قررت الدخول بقوة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، شركة الغزل والنسيج خسائرها المتراكمة 8 مليار جنيه، موضحا أن تطويره يحتاج 30 مليار جنيه.

وأشار إلى أن زيارته لمدينة المحلة الكبرى لتفقد مصانع الغزل والنسيج، موضحا أن الدولة تهتم بالصناعة وأن شركة الغزل والنسيج سيكون مر عليها 100 عام بعد 4 سنوات وقوامها يعادل 40% من انتاج مصر فى مرحلة من المراحل.

وأضاف فى تصريحات صحفية من داخل مصنع الغزل والنسيج بالمحلة، أنه مع مرور الوقت نفاجئ بأن أعداد العاملين بالشركة أضعاف أضعاف المطلوب.