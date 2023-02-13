رئاسة مدينة دشنا بقنا تنظم ندوة تثقيفية للوعي بمخاطر الإدمان

قنا- صابر سعيد

استضافت رئاسة مدينة دشنا شمال قنا، ندوة تثقيفية عن علاج الإدمان ومكافحة المخدرات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك فى إطار مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى عن طريق عمل ندوات توعوية، والتعريف بمخاطر الإدمان وكيفية العلاج والوقاية منه وذلك بالتنسيق مع لجنة حماية الطفل بالوحدة.

قال بيان صادر عن الوحدة المحلية، إن الندوة تناولت ظاهرة الإدمان باعتبارها من أخطر مشكلات العصر التى تواجه المجتمعات على اختلاف طبقاتها المتقدم والمتنامى لتحويل قوتها العاملة من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك المجتمع وتبدد ثروته البشرية والتى كان من الضرورى تكاتف جميع الجهود للتصدى لها.

وشملت الندوة، المشكلات والآثار الناجمة عن الإدمان فى مختلف مجالات الحياة ودور الدولة للتصدى بكل حزم لمواجهتها بشكل عام بالتعاون مع كافة فئات المجتمع ومؤسساته لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان، إضافة لمساعدة المدمنين فى عملية التعافى بتعريفهم بمراكز علاج الإدمان التى تتعامل بسرية واحترافية مع المدمنين والتى لا تقتصر على فئة معينة، لكنها تستهدف كافة فئات المجتمع من خلال زيارات وجولات وعقد اللقاءات.

ونوهت الندوة، عن دور الشباب والمجتمع ككل فى مواجهة مشكلة المخدرات والتى تعد أحد أهم عناصر المواجهة ودورهم أيضا فى نشر التوعية وتوجيه مرضى الادمان للخط الساخن لصندوق مكافحة الادمان ورقمه 16023 الذى يقدم خدمة العلاج السرى والمجانى لمرضى الإدمان فى 28 مركز علاجى على مستوى الجمهورية.