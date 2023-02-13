اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دبلوماسي روسي: بريطانيا تعد تشريعا لمصادرة أصولنا المالية المجمدة

الإثنين، 13 فبراير 2023 07:16 م
دبلوماسي روسي: بريطانيا تعد تشريعا لمصادرة أصولنا المالية المجمدة روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، أن مجلس العموم البريطاني يعد تشريعا يهدف لمصادرة الأصول المالية الروسية المجمدة.
 
وقال كيلين في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم "إن الدول الغربية تعترف بأن مصادرة الأموال الروسية أعمال ليست شرعية ولا يوجد لديها أي قوانين تدعم هذا الإجراء".. مضيفا" أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقوم بهذا الإجراء".
 
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده تدرس مع شركائها الدوليين العملية القانونية التي ستسمح باستخدام هذه الأصول لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. 
 
كما أكدت المفوضية الأوروبية - أكثر من مرة - أنها تبحث مسألة احتمال استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفة في الوقت ذاته أن أساسا تشريعيا لمثل هذه الإجراءات ليس موجودا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

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