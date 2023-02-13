حياة كريمة.. جامعة السادات تنظم 20 قافلة طبية مجانية خلال ديسمبر ويناير

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه تم تنظم مايقرب من 20 قافلة طبية وبيطرية مجانية لعدد من قرى المحافظة خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضين من جامعة السادات إلى القرى التابعة لمحافظتى المنوفية والبحيرة، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة ، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها لتعظيم دورها المجتمعي لتطوير الريف المصري ،وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية والبحيرة، حيث تأتي القوافل الطبية ضمن مبادرة حياه كريمه التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك.

وأضاف منير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم خلال القوافل الطبية توقيع الكشف المجانى على المواطنين وصرف العلاج لهم بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية،والدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات لخدمة المجتمع.

وأشار إلى أنه تم تنظيم قوافل بيطرية بعدد من قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والكشف بأحدث الأجهزة، مضيفا أنه تم نجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئيه والتنمويه، وكذلك منظومة العمل المشاركه فى هذه المبادرة.

وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا.

وأكد استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفة دورية للمناطق والفئات الأكثر إحتياجا.