حياة كريمة بالأقصر صيانة وتجديد الكهرباء وزرع أعمدة إنارة فى قرى الكيمان وترعة ناصر

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم حالياً العمل فى زرع أعمدة إنارة وشد الأسلاك وتركيب كشافات إنارة طريق الملك الغربى، وتوصيل التيار الكهربائي بمجلس قروى الكيمان، ويتم أيضاً تركيب كشافات بقرية الكيمان، ويتم صيانة وإحلال وتجديد أعمدة الكهرباء بقرية ترعة ناصر بمجلس قروى كومير، كما يجري استمرار العمل بمبني الأمومة والطفولة بقرية الشغب.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل فى دعم القرى بصورة يومية، حيث يجرى العمل بعدة مشروعات تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه 8 بوصة و4 بوصة فى شوارع الحلة، ويجرى استمرار العمل في إنشاء وحدة إطفاء حاجر كومير، والعمل فى تنفيذ إنشاء سوق خضار وموقف سيارات قرية الدير ضمن مشروعات حياة كريمة، وكذلك العمل فى محطات رفع الحلة والحليلة وزرنيخ، ويجرى أيضاً استمرار أعمال صيانة الكشافات على الطريق العام ومداخل القرى بمجلس قروى كومير، وجارى العمل فى حفر وردم خط انحدار محطة رفع الحليلة التابعة لمجلس قروى الحلة، والعمل بمحطة الصرف الفرعية بقرية الدير ضمن مبادرة حياة كريمة، ويتم متابعة كافة تلك المشروعات على مدار الساعة لخدمة أهالى تلك القرى لتغيير حياتهم للأفضل.

فيما صرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الموقف الحالى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم اختيار مركز ومدينة إسنا بـ 9 وحدات محلية بعدد 27 قــرية و220 تابع، ومركز ومدينة أرمنت بعـــــدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابع بإجمالي المركزين 600 ألف نسمة لدعمهم بالمشروع القومى حياة كريمة، موضحاً أنه بلغت عدد مشروعات حياة كريمة بقرى إسنا وأرمنت 813 مشروع، تم الانتهاء من 368 مشروع منها، وجارى العمل فى 324 مشروع بنسبة تنفيذ 70%، وذلك بتكلفة مالية تقريباً 9.9 مليار جنيه وسكن كريم بعدد منازل 3182 بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وجارى الآن العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء ومشروعات أخرى، والجهة المنفذة هي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.



إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء بقرية ترعة ناصر بمجلس قروى كومير



إستمرار العمل بمبني الأمومة والطفولة بقرية الشغب



أعمال توصيل التيار الكهربائي بمجلس قروى الكيمان



العمل بمبني الأمومة والطفولة بقرية الشغب



تواصل العمل بمبني الأمومة والطفولة بقرية الشغب



توصيل التيار الكهربائي بمجلس قروى الكيمان



زرع أعمدة إنارة وشد الأسلاك وتركيب كشافات إنارة طريق الملك الغربى