حملات لمراجعة تراخيص المعديات النهرية بالبحيرة حرصا على أرواح المواطنين

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بمراجعة المعديات في نطاق قرى الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - شبرا النونة. كما قامت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة ورشيد، بحملات مماثلة، لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها، والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.

وأدى سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة النهرية، وكذلك غلق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها.

وأكدت الأجهزة التنفيذية على رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

كما تم إنتشار كافة المعدات والأطقم والأجهزة وفقا لخطة العمل المسبقة و التنبيه على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الامطار.

وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة انه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين.

مشيرة الى الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق وكذلك مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.