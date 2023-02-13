حبس سكرتير سنتر تعليمي 6 أشهر مع الشغل لابتزازه طالبة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، حضوريًا بمعاقبة سكرتير سنتر تعليمي، ويقيم بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ، بحبسه 6 أشهر مع الشغل، عما نسب إليه باتهامه بتهديد طالبة بنشره صورًا لها تحصل عليها بغير رضاها مقابل إرسالها صورها إليه عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك في أحداث القضية رقم 4572 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2512 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

تفاصيل الواقعة، وفق ما تداوله أمر إحالة سكرتير السنتر التعليمي، 43 عامًا، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، تضمنت أنه في يوم 3 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، هدد طالبة (كتابة) بإفشاء صور ومقاطع مرئية لها، ومطالبته إياها بإرسالها صورها إليه عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك من خلال مراسلته إياها بذلك عبر تطبيق الرسائل.

ووجهت له اتهامات أخرى باعتدائه على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها الطالبة، بأن نقل إليها عبر هاتف نقال صورًا خاصة لها في مكان خاص بها "هاتفها النقال" لهاتفه بغير رضاها، وحصوله بالتهديد على صور خاصة للمجني عليها، واستعماله (في غير علانية) الصور المتحصل عليها بغير رضاها وذلك بأن أرسلها عبر "تطبيق واتس آب".

وتعمده إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها.