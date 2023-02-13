جنرال أمريكى: لا نستبعد قدوم أجسام مجهولة من خارج الكوكب

كتبت ريم عبد الحميد

قال جنرال أمريكى رفيع المستوى إنه لا يستبعد إمكانية أن تكون الأجسام التي تم رصدها وإسقاطها فى أمريكا الشمالية قادمة من خارج كوكب الأرض.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتبر الأجسام التي تم إسقاطها مؤخرا فوق الولايات المتحدة وكندا قادمة من الفضاء الخارجى، قال الجنرال جلين فانهيرك، قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية إنه سيترك الأمر ليحسمه مجتمع الاستخبارات ومكافحة التجسس، موضحا أنه لا يستبعد أي شيء.

وتابع قائلا إنه عند هذه المرحلة لا يزالون يجرون تقييما لكل التهديدات أو التهديدات المحتملة، وغير المعروفة التي تقترب من أمريكا الشمالية بمحاولة تحديدها واستكشافها.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية قد قالت إن إسقاط الولايات المتحدة لأربعة أجسام طائرة فى غضون 8 أيام، وهو حدث غير مسبوق فى وقت السلم.

وأسقطت مقاتلة أمريكية جسم مجهول فوق بحيرة هورون يوم الأحد بأمر من الرئيس جو بايدن، وهى المرة الرابعة التي يتم فيها مثل هذا الإسقاط فى غضون ثمانية أيام، ويعد الضربة العسكرية الأحدث فى سلسلة غير عادية من الأحداث فوق المجال الجوى الأمريكي، والتي يعتقد مسئولو البنتاجون أنها ليس لها سابقة فى وقت السلم.

وقال الجنرال جلين فانيكن، رئيس قيادة أمريكا الشمالية، فى إحاطة للصحفيين، إن أحد أسباب الإسقاط المتكرر هو التأهب الكبير بعد ظهور منطاد التجسس الصينى فوق المجال الجوى الأمريكى فى أواخر يناير.

ومنذ هذا الحين، أسقطت طائرات مقاتلة جسمين غريبين فوق كندا وألاسكا. وقال مسئولو البنتاجون إنها لا تمثل تهديدات أمنية، لكن لا يعرف الكثير عنها مما يجعل المسئولين الدفاعيين لا يستبعدون شيئا، حتى الأطباق الطائرة المجهولة.