جارديان: وعد بايدن بقمع تهريب مخدر الفنتانيل يثير انقسامات بين الخبراء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لفرض عقوبات أشد للقضاء على تهريب مخدر الفنتانيل خلال خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع الماضي قوبلت بردود فعل متباينة من الخبراء.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس وضع الثلاثاء الماضى ، سلسلة من الإجراءات لمكافحة أزمة الجرعات الزائدة في البلاد بما في ذلك زيادة آلات الكشف عن المخدرات ، وتفتيش البضائع والعقوبات الأكثر صرامة المحيطة بتهريب الفنتانيل.

وقال بايدن أيضًا إن هناك حاليًا "عددًا قياسيًا من الأفراد الذين يعملون لتأمين الحدود ... وصادروا أكثر من 23000 رطل من مخدر الفنتانيل في الأشهر القليلة الماضية فقط".

ووجه الخبراء منذ ذلك الحين انتقادات وثناء لبايدن على حد سواء. وفي عام 2021 ، عندما توفي ما يقدر بنحو 107000 شخص في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة من المخدرات ، أصبح أول رئيس أمريكى تطلق إدارته خطة وطنية لإعطاء الأولوية لسياسات الحد من الضرر - والتي تشمل توزيع شرائط يمكنها اكتشاف وجود الفنتانيل في المواد ومنع الجرعات الزائدة - في محاولات لمنع الوفاة والمرض بين متعاطي المخدرات.

ومع ذلك، يشعر بعض المدافعين عن الحد من الضرر بالقلق من أن اقتراح إدارة بايدن "فرض عقوبات صارمة لقمع تهريب الفنتانيل" قد يؤطر الأزمة على أنها قضية إنفاذ القانون ودوريات الحدود إلى حد كبير ، على عكس مشكلة الصحة العامة على الصعيد الوطني.

وقالت ماري سيلا ، مديرة سياسة واستراتيجية الوقاية من الجرعات الزائدة في التحالف الوطني للحد من الضرر ، إن "تجريم الاتجار باستخدام المخدرات هو عكس الحد من الضرر. إنه نوع من الإحباط لأن الرئيس بايدن استخدم عبارة" الحد من الضرر "العام الماضي في خطابه عن حالة الاتحاد وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الحد من الضرر في خطاب حالة الاتحاد لذلك كنا متحمسين لرؤية خطوات إدارته."

وأضافت سيلا أيضًا إن وضع الأشخاص في السجن لأي سبب من الأسباب يزيد من مخاطر "جميع أنواع ... [من] المشاكل الصحية" نظرًا للأماكن المزدحمة في كثير من الأحيان في الاعتقال والسجون.

ويجادل، من ناحية أخرى، دعاة الحد من الضرر الآخرين بأن دعوة بايدن لفرض عقوبات أكبر ستضرب بشكل أكبر المجتمعات المهمشة التي تأثرت بالفعل بشكل غير متناسب بفشل "الحرب على المخدرات". ويعتقدون أيضًا أنه سيسمح بدخول المزيد من العقاقير الفعالة إلى الأسواق غير القانونية.