توماس وسارة.. قصة زوجين على مسرح ثقافة المنصورة فى خامس أيام المهرجان السياحى

واستضاف مسرح قصر ثقافة المنصورة اليوم، عرض مسرحي بعنوان "الغرفة"، وتتلخص فكرة العرض في انتقال الزوجين توماس وسارة إلي منزلهما الجديد، بعدها تكتشف سارة أن الزوج توماس فقد الهامة ولا يستطيع كتابه روايتة الجديدة، ويحاول توماس إستعادة شخصه المفقود، وبعدها يكتشف الزوجين وجود غرفة سحرية داخل المنزل الجديد تعمل علي تحقيق الأمنيات.

وشهد العرض حضور جماهيري كبير من أهالي مدينة المنصورة والشخصيات العامة، والذين اثنوا علي العمل المسرحي، من إخراج محمد فاروق.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، افتتح الدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحى بحضور الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، والكاتب مدحت العدل، والمنتج السينمائي جمال العدل، والفنان أحمد وفيق رئيس المهرجان، والكاتب وليد يوسف.

وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية هي محافظة الإبداع على مستوى الجمهورية أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب، أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي ، والشيخ جاد الحق ، والشيخ نصر الدين طوبار، والنقشبندي، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية.

يذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي يقام من 8 إلى 15 ‏فبراير، بالتزامن مع أعياد محافظة الدقهلية، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني و تأسس المهرجان في 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى المخرج أحمد عبد الجليل منصب مدير ‏المهرجان، كما يتولى النائب أحمد الشرقاوي منصب الرئيس التنفيذي للمهرجان، فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار ‏الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أبناء ‏المنصورة.‏