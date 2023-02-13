توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الخارجية المصرية والفلسطينية فى مجال المراسم

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية للمراسم، الاثنين، السفيرة عبير الرمحي، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، لإجراء مشاورات حول سبل إقامة وتطوير التعاون المتبادل في مجال البروتوكول والمراسم بين البلدين، وذلك من خلال تدريب الدبلوماسيين الفلسطينيين، ونقل الخبرات المراسمية في كافة الأنشطة الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف.

ووقع المسئولان مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في مجال المراسم على هامش المشاورات، مما سيسهم في نقل خبرات وزارة الخارجية المصرية في مجال البروتوكول والمراسم للجانب الفلسطيني الشقيق.