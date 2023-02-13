توقيع اتفاق لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بمنشآت وتسهيلات الغاز

كتبت -مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة وبول ماردسون رئيس شركة بكتل العالمية لشئون الطاقة توقيع اتفاق بين شركة شل و كل من تحالف شركات بكتل مصر وانبي وبتروجت بشأن البدء في تنفيذ عدد من مشروعات خفض الانبعاثات بمنشآت وتسهيلات الغاز التابعة لشركة شل في اطار برنامج الوزارة في هذا الصدد ، حيث يتعلق الاتفاق بمشروع خفض الكربون من منشآت مجمع الشركة المصرية لتصدير الغاز الطبيعى المسال في ادكو وتسهيلات حقول غرب الدلتا العميقة.

وقع الاتفاق المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس كريم الدسوقي نائب رئيس شركة بكتل العالمية في مصر و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي بحضور سيدريك كريمرز نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية لأنشطة الغاز الطبيعي المسال والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .

واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاتفاق يمثل نقطة انطلاق في التنفيذ الفعلي لعدد من مشروعات برنامج عمل الوزارة لخفض الانبعاثات بتسهيلات ومشروعات البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين .

و من جانبه أوضح كريم الدسوقي نائب رئيس شركة بكتل العالمية في مصر التي تقود تحالف تنفيذ المشروع الي ان الاتفاق الموقع اليوم هو احد فعاليات برنامج عمل متكامل مع الوزارة يمتد لست سنوات لخفض الانبعاثات الكربونية بتسهيلات و منشآت البترول والغاز ويأتي امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي خلال مؤتمر ايجبس في هذا المجال.

وأوضح الدسوقي، أنه بموجب الاتفاق الموقع اليوم سيجري البدء الفعلي في اقامة المشروع لنظام طاقة موحد بين محطة معالجة الغاز البرية لحقول غرب الدلتا في البحر الأبيض المتوسط ومجمع تصدير الغاز الطبيعي المسال في ادكو، لافتا الي انتهاء الدراسة الخاصة بالمشروع والبدء فعليا في تنفيذه.

يُشار إلى أن تنفيذ هذا المشرو سيساهم في توفير الطاقة وخفض الإنبعاثات عن طريق توحيد أنظمة الطاقة الكهربائية للمحطات البرية.

ويشمل هذا التكامل الاستخدام الأمثل لمولدات الغاز في المشروعين ، وتعزيز وضع التشغيل الأكثر كفاءة لكلا المشروعين ، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والاقتصاد في استهلاك الوقود.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل مصر ان التوجه إلى الطاقة النظيفة على رأس أولويات الشركة . وإن البدء بتنفيذ هذا المشروع يعكس التزامها بالتعاون البناء مع مصر في تنفيذ التزامات خفض الانبعاثات وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة.