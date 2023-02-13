تنفيذ حملات للنظافة والتجميل ورصف شارع بورسعيد بمدينة المنيا

تواصل الوحدات المحلية جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، والمتابعة الميدانية والمستمرة لكافة قطاعات العمل بالنظافة والتجميل لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

من جانبه، تابع اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف شارع بورسعيد بحي شمال المدينة، مؤكدا ًعلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية للطريق ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات، كما تفقد جهود إدارة الرصف في رد الشيء لأصله وإصلاح البلدورات بمحيط الميدان وتغيير البلاط بميدان الأورام للحفاظ على جمال مدينة المنيا.

وفى سياق متصل، تابع رئيس المركز جهود قطاع النظافة والتجميل، حيث نفذت الوحدة المحلية أعمال النظافة وقص الأشجار بكورنيش النيل بميدان العمري بمنطقة الحبشي للحفاظ على جمال المدينة، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة بكوبري النيل وطريق الشرفا، مؤكدا ً على مواصلة تكثيف حملات النظافة بالطرق والاهتمام بأعمال التجميل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.