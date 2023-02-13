تنفيذ حملات لتنظيف أسطح المساجد بمدن محافظة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء، حملة للاهتمام بنظافة المساجد، شملت كافة المدن والقرى بالمحافظة.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف بشأن الاهتمام بنظافة المساجد، وتطهيرها، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد و صيانتها وتهيئتها لإقامة الشعائر، كلف الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة والشيخ الشحات البربري مدير المتابعة، بالتواصل المستمر مع رؤساء الأقسام ومديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق لتكثيف جهود المتابعة والإشراف على حملة تنظيف أسطح المساجد، وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد وصيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها، ونظافتها داخلياً وخارجياً، على أن تستمر جهود التفتيش والمتابعة لحملة نظافة أسطح المساجد طوال فصل الشتاء.

وسبق ونفذت مديرية أوقاف شمال سيناء مبادرة "مساجدنا العامرة" لحماية بيوت الله بأوقاف شمال سيناء، وشملت تنظيف أسطح المساجد، وإصلاح مزاريب تصريف مياه الأمطار، وصيانة وتطهير المساجد داخلياً وخارجياً، لحماية المساجد من موجات الطقس المتغيرة ، والأحوال الجوية المتقلبة حتى نهاية فصل الشتاء.

وتشهد مدينة العريش بشمال سيناء، تواصل تنفيذ حملة تطوعية خيرية لتلبية كافة احتياجات المساجد من الصيانة العاجلة قبل حلول شهر رمضان.

وقال المهندس عماد البلك، منسق المبادرة، إنها تأتي ضمن أدوار مبادرة " العريش جميلة" الجارى تنفيذها بجهود المجتمع المدنى بالتعاون مع مؤسسات الدولة ويقوم بتحمل تكاليفها رجال اعمال ويعمل بها شباب وأهالى من كل الأعمار متطوعين.

وأوضح انه يتم لتلبية احتياجات مساجد المدينة وتشمل صيانة الكهرباء والسباكة، وتوفير المطهرات وأدوات النظافة، وغسيل السجاد والموكيت، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المبادرة قبل حلول شهر رمضان لتستقبل مساجد المدينة الشهر الفضيل وهى مكتملة الخدمات بجهود الأهالى التطوعية.



تنظيف اسطح المساجد



من اعمال التنظيف لاسطح المساجد



من اعمال التنظيف