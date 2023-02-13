تقديم خدمات طبية مجانية لــ88 ألف مواطن بسوهاج خلال شهر ضمن مبادرات الرئيس

سوهاج محمود مقبول

القطاع الصحى، واحد من أهم القطاعات التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية، والتى اهتمت بصحة وسلامة أبناء المحافظة، حيث شكلت تلك المبادرات نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع، فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

"اليوم السابع" يقدم أهم إنجازات مبادرة 100 صحة خلال شهر يناير، حيث تم استهداف 88 ألف و500 مواطن، من خلال 5 مبادرات داخل 204 مقر، تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 - مبادرتى "صحة المرأة"، و"صحة الأم والجنين".. وتأتى مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان. وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى، ومبادرة "صحة الأم والجنين" والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B. وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل حيث تم فحص ما يقرب من 59 ألف سيده خلال يناير 2023.

2 - مبادرة "السمعيات" والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص أكثر من 11 ألف طفل وذلك خلال شهر يناير لعام 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبى للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

3 - مبادرة "الاعتلال الكلوى"والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص أكثر من 18 ألف و100 مواطن خلال شهر يناير 2023 حيث تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

4 - مبادرة "كبار السن، 65 سنه وما فوق" والتى تم فحص أكثر من 400 مواطن من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى" سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا" والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً فى هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)..بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.