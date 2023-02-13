اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 02:24 م
أكرم القصاص
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تعليق الملاحة بمضيق البوسفور لإنقاذ سفينة

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:47 م
تعليق الملاحة بمضيق البوسفور لإنقاذ سفينة مضيق البوسفور
وكالات

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قالت وكالة تريبيكا للشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي في كلا الاتجاهين، الاثنين، بسبب عملية لإنقاذ سفينة.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن وكالة الشحن أكدت، في بيان، أنه من المنتظر أن تصل السفينة "إم/في تي.كيو أوردو"، بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
 
وكانت السفينة تعطلت بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود يوم 5 فبراير.
 
و"البوسفور" هو مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين (550 متر و3000 متر).
 

 


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