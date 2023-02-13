تعليق الملاحة بمضيق البوسفور لإنقاذ سفينة

وكالات

قالت وكالة تريبيكا للشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي في كلا الاتجاهين، الاثنين، بسبب عملية لإنقاذ سفينة.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن وكالة الشحن أكدت، في بيان، أنه من المنتظر أن تصل السفينة "إم/في تي.كيو أوردو"، بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وكانت السفينة تعطلت بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود يوم 5 فبراير.