تعرف على موعد فتح حديقة الحيوان يوميا وسعر تذكرة الدخول

كتبت ــ أسماء نصار

تأسست حديقة حيوانات الجيزة عام 1819م إذ تعتبر أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأشهر حدائق الحيوانات في أفريقيا، مما جعلها من أشهر أماكن السياحة في مصر.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديجول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد بها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

وتستقبل الحديقة الزائرين من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً طوال أيام الأسبوع بسعر تذكرة 5 جنيهات للمصريين وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات و20 جنيهات لغير المصريين.

جدير بالذكر، أنه بعد مرور 132 عاماً على انشاء الحديقة، سوف تبدأ الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.