تطوير ممشى اللسان ومدخل شارع النخيل وموقف المدينة والحدائق برأس البر.. صور

دمياط معتز الشربينى

تشهد مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، أعمال تطوير وتجميل مستمرة، بهدف الحفاظ على الشكل الحضارى للمصيف وتعزيز موارده الاقتصادية، ووضعها على خريطة أكبر المصايف، ويجرى حاليا تنفيذ مشروع تطوير ممشى اللسان بمدينة رأس البر ، ويشمل رفع كفاءته وتجميله واكتساب مساحات جديدة لتصبح مساحة الممشى 13 ألف م2، بدلاً من 3200 م2، مع إدراج منطقة تجارية بالمشروع تعمل على جذب الموارد للمحافظة.

كما يأتي مشروع تطوير ممشى البحر بكورنيش مدينة رأس البر، ضمن المشروعات الممولة من الموارد الذاتية للمحافظة للحفاظ عليه، كما تم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى تنشيط السياحة، وجعله مركزاً تجارياً جاذباً يتلاءم مع مدخل المدينة، بالإضافة إلى مشروع تطوير موقف السرفيس بمدينة رأس البر، ليصبح موقفاً حضارياً يليق بزوار المدينة ويقع فى مدخل المدينة ويستقبل كافة السيارات القادمة من دمياط والمحافظات الأخرى، كما تم إنشاء عمارتين استثماريتين برأس البر بإجمالى 48 وحدة سكنية، مزودة بجراجات بالدور الأرضى.

ومازالت جهود الوحدة مستمرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوى، وعلى البيومى نائب رئيس المدينة، السعيد الكومى مشرف عام الامتداد العمرانى فى أعمال رفع كفاءة مدخل شارع النخيل التى يقوم بها فريق عمل الوحدة بالاشتراك بين قطاع النظافة والورش الفنية وقسم الحدائق لعمل صيانة للبردورات والأرصفة وقص الحشائش والنجيل وتجهيز أحواض الزهور وتعزيزها بالزهور ونباتات الزينة والأشكال الجمالية، وذلك فى إطار اهتمام الوحدة برفع كفاءة جميع مناطق المدينة.

كما تنفذ إدارة الشاطيء برئاسة محمد الصياد أعمال تنظيف الشاطئ والممشى وتسوية الرمال ومراجعة اعمال صيانة دورات المياه والمرافق العامة للتأكد من جاهزيتها قبل حلول موسم أعياد الربيع

وقام قسم الإنارة بالوحدة المحلية بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها بشوارع المدينة، يأتى ذلك فى إطار خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية اللازمة لكافة الخدمات والمرافق بالمدينة.

كما ينفذ قسم الحدائق بالوحدة المحلية أعمال تطوير وتنسيق الحدائق العامة وزراعة الأشجار والزهور وتم زراعة أشجار البزروميا على كافة الأراضى الفضاء ومداخل المدينة ومنطقة الامتداد العمرانى ويتم حاليا تنفيذ مشروع تطوير ميادين المدينة من ناحية المدخل وطريق الجربى وكذلك تطوير محاور الطريق المؤدى إلى منطقة اللسان.