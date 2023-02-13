تضامن دمياط تعلن توفير 690 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط ، عن تسلم 690 كرتونة مواد غذائية بغرض توفرها للأسر الأولى بالرعاية وفق ما تضمنته كشوف وحدات المديرية بنطاق المحافظة، وذلك ضمن فاعليات مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير سلات من الغذاء.

ومن جانبه أكد حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية تسلمت عددا من السلات الغذائية صباح اليوم بغرض توفرها للأسر الأولي بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، لافتا إلي قيام المديرية بتوزيع تلك الكميات على كافة الوحدات الاجتماعية بنطاق المحافظة للبدء في توزيعها وفق ما ورد من اسماء في كشوف الوزارة وتحت إشراف المديرية، موضحا أنه سيتم توزيع تلك السلات تخت إشراف كامل لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واضاف وكيل تضامن دمياط، أن هناك عدة خدمات تقدمها المديرية للأسر الأولى بالرعاية أبرزها الخدمات التكافلية، إضافة إلي توفير خدمات أخري عن طريق الوحدات الاجتماعية داخل المدن والقري بنطاق دمياط، مشيرا إلي أنه يتم حاليا تجربة ميكنة تلك الخدمات تيسيرا على المستفيدين من خدمات التضامن الاجتماعى داخل دمياط.

كما توضح أيضا أن هناك استعدادات اجرتها مديرية التضامن داخل محافظة دمياط، بشأن التعامل مع نوات الأمطار حال وقوع أية طوارئ، موضحا أن هناك فرق جاهزة لتقديم الإغاثة حال وقوع أية طوارئ نتيجة نوات الأمطار خاصة بالقري والمناطق النائية.

وأوضح حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، أن المديرية تستعد الان لاستقبال طلبات الترشح لمسابقة الام المثالية داخل المحافظة، مؤكدا أنه سيتم فحص تلك الطلبات بدقة من خلال الزيارات الميدانية ومتابعة كافة النماذج المرشحة من أجل الالتحاق بالمسابقة لاختيار أبرزها، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية المشاركات في المحدد لها عقب الانتهاء من أعمال الحصر والمتابعة.