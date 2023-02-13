تدريبات وورش عمل للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مكتبة مصر العامة فرع أسيوط، قد نظمت فاعليات وتدريبات وورش عمل للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن الخطة الموضوعة لتدريب وتأهيل ورفع قدرات الشباب، والفتيات بفئاتهم المختلفة واكسابهم مهارات وخبرات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ فاعليات وورش عمل وتدريبات التي يتم تنفيذها بالأقسام والقطاعات المختلفة وذلك في إطار اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة لرواد المكتبة والمترددين عليها وزيادة عدد المستفيدين لتشمل فئات المجتمع المختلفة.

وأوضحت هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط، أنه تم تنظيم تدريب على الحاسب الآلي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعية كيان وورشة حكي القصص للأطفال بنادي الطفل بالمكتبة فضلاً عن استمرار تنظيم فعاليات برنامج "تنمية مهارات التفكير المميز" لافته إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبة مصر العامة والفعاليات التي يتم تنظيمها وذلك لحرصه على تقديم خدمة للمواطنين بشكل لائق وبأسعار مناسبة مؤكدة على استمرار تنظيم فرع المكتبة بأسيوط للكثير من الأنشطة والفعاليات وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.