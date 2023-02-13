اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 10:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:18 ص
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
جنوب سيناء _فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة  وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 658 شاحنة و 157 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 225 شاحنة و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 433 شاحنة و 138 سيارات . 
 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل ودليلة  بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين  امل ودليلة ، كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و 65 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين بريدج وايلة.
 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1030 راكب بموانيها .
 
 


 
 

 


محافظة البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر

ميناء سفاجا

ميناء نويبع

جنوب سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة