تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _فايزة مرسال

اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 658 شاحنة و 157 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 225 شاحنة و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 433 شاحنة و 138 سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل ودليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة ، كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و 65 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين بريدج وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1030 راكب بموانيها .





