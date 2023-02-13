تحرير 66 محضرا للمخالفين ضمن الحملات التموينية بالإسماعيلية

نظمت مديرية التموين وا لتجارة الداخلية بالإسماعيلية ، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية، استهدفت المخابز والأسواق والمحلات التجارية، أسفرت الحملة عن تحرير 66 محضرًا، بعد رصد مخالفات، حيث تم تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، و11محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرين عدم الإعلان عن المخازن.

وفيما يخص المخابز البلدية، تم رصد عدة مخالفات، حيث تم تحرير 8 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 17 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 6 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.