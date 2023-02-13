اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 66 محضرا للمخالفين ضمن الحملات التموينية بالإسماعيلية

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:26 م
تحرير 66 محضرا للمخالفين ضمن الحملات التموينية بالإسماعيلية جانب من الحملات
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية، استهدفت المخابز والأسواق والمحلات التجارية، أسفرت الحملة عن تحرير 66 محضرًا، بعد رصد مخالفات، حيث تم تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، و11محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرين عدم الإعلان عن المخازن. 
 
وفيما يخص المخابز البلدية، تم رصد عدة مخالفات، حيث تم تحرير 8 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 17 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 6 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري. 
 
 
 
 


 

 


الاسماعيلية

التصدى للاحتكار

حملة تموينية

مباحث الاسماعيلية

أسواق الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة