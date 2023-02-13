تحرير 19 محضرا في حملة تموينية على الأسواق بالمنتزه بالإسكندرية

واستهدفت الحملة، شارع مسجد سيدي بشر من خلال إدارة تموين المنتزة، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، لأحكام الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال المواطنين.

وأسفرت الحملة ، عن مصادرة كمية من السجائر مجهولة المصدر وإعدام عددا من المشروبات الغازية والعصائر والبسكويت منتهية الصلاحية، كما تم تحرير «8»محاضر تموين و«7» إنذارات قوى عاملة ،و«4» أمن صناعي، كما تم حصر «14»عامل بالمحلات جاري استعلام عن موقفهم ، وتم ضبط «30» حالة إشغال متنوعة وتحصيل غرامات فورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .



حملات تموينية



حملة تموينية حي المنتزة



حملة علي الأسواق في المنتزة