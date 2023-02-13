اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 11:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 19 محضرا في حملة تموينية على الأسواق بالمنتزه بالإسكندرية

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:28 م
تحرير 19 محضرا في حملة تموينية على الأسواق بالمنتزه بالإسكندرية حملة علي الأسواق في المنتزه
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى المنتزه أول في الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة، شارع مسجد سيدي بشر من خلال إدارة تموين المنتزة، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، لأحكام الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال المواطنين.

وأسفرت الحملة ، عن مصادرة كمية من السجائر مجهولة المصدر وإعدام عددا من المشروبات الغازية والعصائر  والبسكويت منتهية الصلاحية،  كما تم تحرير «8»محاضر تموين و«7» إنذارات قوى عاملة ،و«4» أمن صناعي،  كما تم حصر «14»عامل بالمحلات جاري استعلام عن موقفهم ، وتم ضبط «30» حالة إشغال متنوعة وتحصيل غرامات فورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

FB_IMG_1676315278653
حملات تموينية

 

حملة تموينية حي المنتزة
حملة تموينية حي المنتزة

 

حملة علي الأسواق في المنتزة
حملة علي الأسواق في المنتزة

 

ضبط منتجات منتهية الصلاحية
ضبط منتجات منتهية الصلاحية

 

 


أخبار الإسكندرية

حملات الأحياء

السلع الغذائية

اسواق المنتزة

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة