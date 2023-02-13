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تجديد حبس متهمة بحيازة 2 كيلو حشيش لترويجها بمدينة السلام 15 يوما

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:18 م
تجديد حبس متهمة بحيازة 2 كيلو حشيش لترويجها بمدينة السلام 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمة بحيازة 2 كيلو من مخدر الحشيش، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث استمعت نيابة السلام، لأقوال متهمة بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش في مدينة السلام.

واعترفت المتهمة بحيازة 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار ووتوزيع المواد المخدرة على الشباب لكسب المال بطريقة سريعة.

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجدها بمحل سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى – 2 ميزان حساس -  2 هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 340 ألف جنيه تقريباً).

 

 


وزاره الداخليه

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

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