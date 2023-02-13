تجديد حبس متهمة بحيازة 2 كيلو حشيش لترويجها بمدينة السلام 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهمة بحيازة 2 كيلو من مخدر الحشيش، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث استمعت نيابة السلام، لأقوال متهمة بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش في مدينة السلام.

واعترفت المتهمة بحيازة 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار ووتوزيع المواد المخدرة على الشباب لكسب المال بطريقة سريعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجدها بمحل سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى – 2 ميزان حساس - 2 هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 340 ألف جنيه تقريباً).