تجديد حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة سيارة مواطن فى مدينة بدر

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بسرقة سيارة مواطن بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهم بسرقة سيارة مواطن بمدينة بدر.

المتهم اعترف بواقعة السرقة، وكشف أنه سرق السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، بعد مراقبته للضحية قبل أن يسرق السيارة لعدم افتضاح أمره.

وكان رجال المباحث بالقاهرة، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بسرقة سيارة أجرة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - "له معلومات جنائية" مقيم محافظة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السيارة المُبلغ بسرقته) حال تواجده بدائرة القسم.