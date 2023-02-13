تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما بتهمة قتل طفل حرقا فى منطقة الصف

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سائق توك توك 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب قتل طفل في الصف

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات ،وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك متهم بالتسبب في مصرع طفل حرقا بعد سكب مادة مشتعلة عليه في الصف، نتيجة إلقاء المجني عليه حجر أصاب أحد أقارب المتهم دون قصد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل متأثرا بحروق أصيب بها داخل مستشفى.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه ألقى حجر في محاولة لإبعاد كلب عن طريقه، إلا أن الحجر أصاب طفلا دون قصد، مما دفع سائق توك توك، من أقارب الطفل المصاب بالحجر، لإلقاء مادة مشتعلة على المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.