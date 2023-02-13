بيطري بكفر الشيخ: مستعدون لتحصين 212 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المديرية تستعد للحملة القومية، لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع والتى ستنطلق مطلع شهر مارس المقبل، بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل فى كل المراكز والقرى فى وقت واحد والاستمرار فى الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وأضاف بشار، لـ" اليوم السابع"، أن عدد الفرق التى ستشارك فى الحملة 105 فرق، وأنه شكل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية لمتابعة أعمال التحصين والترقيم، مؤكداً أنه المديرية تخصص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك فى دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومى، وسيتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.

وأكد بشار، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.